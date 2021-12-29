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В Роспотребнадзоре оценили заразность омикрон-штамма

Специалист Роспотребнадзора Пшеничная: омикрон в 5-6 раз заразнее других штаммов

Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Омикрон-штамм коронавируса в пять-шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная в интервью RT.

«Этот штамм очень контагиозный, очень летучий, если так можно сказать. По примерным оценкам, омикрон заразнее классических штаммов в пять-семь раз. Это позволило ему очень быстро распространиться по ЮАР и дать резкий подъём заболеваемости. И если он распространится в другой стране, там тоже будет большое количество заболевших», — рассказала она.

Пшеничная также опровергла информацию о том, что омикрон якобы не опасен для людей. По ее словам, исследования, которые она вместе с коллегами провела в ЮАР, показали, что данный штамм способен приводить к тяжелым формам заболевания у непривитых, а его течение не отличается от «классических» симптомов коронавируса.

При этом специалист подтвердила, что существующие вакцины защищают от тяжелых случаев течения омикрона. Вакцинированный может заболеть, но протекать заболевание будет легко, подчеркнула она.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что омикрон-штамм гораздо быстрее атакует легкие и бронхи. У заразившихся омикроном наблюдаются повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чиханье, кашель. При этом пациенты гораздо реже жалуются на потерю обоняния и смену вкусовых ощущений.

Марина Совина
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