Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Эндокринолог назвала причину резкого ухудшения зрения

Эндокринолог Бочарова: дефицит витамина А приводит к ухудшению зрения и сухости роговицы

Фото: Unsplash

Дефицит витамина А в организме человека ведет к резкому ухудшению зрения. Об этом эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА Новости.

По словам эксперта, последствием нехватки данного вещества является «куриная слепота», при которой в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет. Кроме того, дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов.

Бочарова также добавила, что данный витамин — один из важнейших для зрения, поскольку он укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва. Проще всего получить провитамин А из свежевыжатых овощных соков.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил препараты, прием которых опасен для зрения. Специалист рассказал, что многие из симптомов, на которые жалуются пациенты, например, сухость в глазах или двоение зрения, напрямую не зависят от заболевания глаз, а могут быть связаны с приемом препаратов.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Новак назвал условие для увеличения поставок газа в Европу
Кожаные сумки задумали заменить банановыми
В российском городе заметили танцующую голую куклу
Новак рассказал об уверенности России в реализации «Северного потока-2»
Туктамышева привела в восторг подписчиков новым фото с крыльями
Девушка нашла необычное место для свиданий и вызвала бурные обсуждения в сети
Эндокринолог назвала причину резкого ухудшения зрения
Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности
Польшу сочли наиболее вероятным союзником Украины в случае войны
Посольство России ответило на призыв Госдепа освободить американцев из тюрем
Диетолог опровергла миф о вреде майонеза
Определены нейтрализующие омикрон-штамм антитела
Боррель оценил требование России остановить расширение НАТО и ЕС на восток
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter