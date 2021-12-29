Эндокринолог назвала причину резкого ухудшения зрения

Дефицит витамина А в организме человека ведет к резкому ухудшению зрения. Об этом эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала РИА Новости.

По словам эксперта, последствием нехватки данного вещества является «куриная слепота», при которой в темноте зрение снижается и человек не улавливает минимальный свет. Кроме того, дефицит витамина А приводит к сухости роговицы и закупорке слезных каналов.

Бочарова также добавила, что данный витамин — один из важнейших для зрения, поскольку он укрепляет глазные мышцы и помогает работе зрительного нерва. Проще всего получить провитамин А из свежевыжатых овощных соков.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил препараты, прием которых опасен для зрения. Специалист рассказал, что многие из симптомов, на которые жалуются пациенты, например, сухость в глазах или двоение зрения, напрямую не зависят от заболевания глаз, а могут быть связаны с приемом препаратов.