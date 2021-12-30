В Италии зафиксировали более 100 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки
В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения COVID-19 за сутки, впервые за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику минздрава страны.
За сутки зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Таким образом, антирекорд обновился шестой день подряд.
Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник, 27 декабря, жертвами пандемии были объявлены 136 человек.
Ранее в декабре в Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Как заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, граждане должны использовать маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. Также министр заявил, срок действия электронного сертификата Green Pass будет сокращен с девяти до шести месяцев.