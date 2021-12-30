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В Италии зафиксировали более 100 тысяч заразившихся COVID-19 за сутки

В Италии зафиксировали рекордные 126 888 случаев заражения COVID-19 за сутки

Фото: Massimo Pinca / Reuters

В Италии зафиксировали резкий рост случаев заражения COVID-19 за сутки, впервые за время пандемии в стране коронавирусом заразились более 100 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистику минздрава страны.

За сутки ⁣зараженными объявлены 126 888 человек. Накануне прирост составил 98 тысяч зараженных. Таким образом, антирекорд обновился шестой день подряд.

Рост смертности за сутки составил 156 случаев, когда как в понедельник, 27 декабря, жертвами пандемии были объявлены 136 человек.

Ранее в декабре в Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Как заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, граждане должны использовать маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. Также министр заявил, срок действия электронного сертификата Green Pass будет сокращен с девяти до шести месяцев.

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Марина Совина
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