В Италии ввели обязательное ношение масок на улице
Глава Минздрава Италии Сперанца: граждане обязаны носить маски на открытом воздухе
В Италии ввели обязательное ношение масок на улице. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
По его словам, граждане должны использовать маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. «В этих помещениях запрещается употребление пищи», — заявил он.
Также министр заявил, срок действия электронного сертификата Green Pass будет сокращен с девяти до шести месяцев. «Мы также сокращаем время для прививки четвертой дозой, которое сокращается до четырех месяцев», — добавил Сперанца.
Ранее Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. В этом вопросе следует ориентироваться только на мнение научного сообщества, подчеркнули в ведомстве.