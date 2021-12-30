100-летний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия

Ветеран Второй мировой войны из США отметил 100-летний юбилей и раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает WJXT.

Герман Джонс из города Джэксонвилл, штат Флорида, отметил знаменательную дату во вторник, 28 декабря. Мужчина живет вместе с дочерью и, несмотря на солидный возраст, продолжает регулярно работать в саду.

Причиной своего долголетия мужчина назвал именно любовь к выращиванию цветов и овощей и работе на приусадебном участке. «Я отлично себя чувствую — на все сто!» — пошутил американец.

В годы Второй мировой войны Джонс служил военным летчиком, а позже вернулся в родной город и обзавелся семьей. Две дочери долгожителя рассказали, что он был очень внимательным отцом, и они рады отметить его 100-й день рождения вместе.

Ранее сообщалось, 104-летняя парикмахер из американского штата Теннесси поделилась секретом долголетия. Женщина считает, что прожила так долго, потому что всегда любила поесть.