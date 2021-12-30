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Поставки гаубиц из России в Белоруссию завершены

«Уралтрансмаш» завершил поставки модернизированных гаубиц «Акация» в Белоруссию

Фото: Минобороны России

Поставку модернизированных гаубиц 2С3М «Акация» из России в Белоруссию завершили. «Уралтрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») выполнил ремонт и модернизацию артиллерийских установок в рамках контракта с Минобороны Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«АО "Уралтрансмаш" завершило поставку модернизированных самоходных гаубиц 2С3М "Акация" в рамках контракта 2020-2021 годов с Министерством обороны Республики Беларусь. Машины в срок переданы заказчику», — отметили в сообщении.

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Генеральный директор предприятия Денис Семизоров сообщил, что капитальный ремонт и модернизация продлевает срок службы машин. По его словам, техническое состояние отремонтированных гаубиц максимально приближено к состоянию новых установок.

Самоходная гаубица 2С3М «Акация» калибра 152 миллиметра предназначена для подавления и уничтожения живой силы, оборонительных сооружений и техники противника.

Ранее «Уралтрансмаш» сообщил о завершении модернизации самоходных пушек 2С7М «Малка» для российской армии. Ремонт и модернизацию машин выполнили в рамках гособоронзаказа. 2С7М получили цифровую аппаратуру управления наведением и огнем, а также современные средства связи.

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Даниил Иринин
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