Набросившийся на школьника охранник «Пятерочки» попал на видео

В Ставрополе охранник «Пятерочки» набросился на школьника, заподозрив его в воровстве. Инцидент попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадры попал момент, когда охранник схватил подростка и толкнул, в результате чего тот упал на пол. Охранник завел школьника в подсобку и закрыл дверь. При этом школьник сопротивлялся и угрожал, что вызовет полицию.

Как пишет издание, охранник заставил малолетнего покупателя вывернуть карманы и успокоился, узнав, что школьник ничего не брал.

В пресс-службе X5 Retail Group сказали, что проведут проверку относительно произошедшего в магазине.

Ранее охранник магазина «Пятерочка» в Москве открыл стрельбу после конфликта с молодым человеком, который попытался украсть товар. На попавших в сеть кадрах видно, как один из кассиров обратил внимание, что покупатель, не заплатив, захотел что-то пронести в синей сумке. Охранник магазина побежал за вором и настиг его в дверях. Между ними началась драка.