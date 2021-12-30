В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

В городе Туапсе Краснодарского края произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

ЧП произошло на улице Фрунзе, после взрыва в квартире произошел пожар. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. По информации телеканала, возгорание ликвидировано.

Ранее в жилом доме в Ялте произошел взрыв газового баллона в жилом доме, после чего произошел пожар. В результате пострадали два человека, взрослый и ребенок. Позднее в МЧС подтвердили информацию о взрыве газовоздушной смеси.