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В российском городе произошел взрыв газа в жилом доме

В Туапсе произошел взрыв газа и пожар в многоквартирном доме

Кадр: видео Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости»

В городе Туапсе Краснодарского края произошел взрыв газа в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

ЧП произошло на улице Фрунзе, после взрыва в квартире произошел пожар. По предварительной информации, пострадал один человек. На месте происшествия работают экстренные службы.

Огонь распространился на площади 35 квадратных метров. По информации телеканала, возгорание ликвидировано.

Ранее в жилом доме в Ялте произошел взрыв газового баллона в жилом доме, после чего произошел пожар. В результате пострадали два человека, взрослый и ребенок. Позднее в МЧС подтвердили информацию о взрыве газовоздушной смеси.

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Анна Филипенко
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