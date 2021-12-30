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В России из-за взрыва газа в доме пострадали взрослый и ребенок

В Ялте после взрыва газа в доме обрушились межэтажные перекрытия, пострадали два человека

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

В жилом доме Ялты произошел взрыв газового баллона в жилом доме, после чего произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В результате инцидента пострадали два человека: взрослый и ребенок. Позднее в МЧС подтвердили информацию о взрыве газовоздушной смеси.

«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием на площади 40 квадратных метров и обрушением межэтажных деревянных перекрытий», — заявили в ведомстве.

Ранее в Москве на улице Героев Панфиловцев в многоквартирном доме произошел взрыв. Согласно предварительной информации, ЧП произошло в кухне квартиры на первом этаже пятиэтажки, взорвалась самодельная петарда.

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Никита Абрамов
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