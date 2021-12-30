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Российского автогиганта вернули из зарубежного офшора в страну

«Ъ»: «АвтоВАЗ» перевели из голландского офшора в российскую юрисдикцию

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Совместное предприятие «Ростеха» и Renault — Alliance Rostec Auto B.V., владеющее «АвтоВАЗом», — перевели из голландского офшора в российскую юрисдикцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Ростех».

Компании создали новое предприятие «Лада Авто Холдинг» с юридическим адресом в Москве. Ему переданы 100 процентов акций российского автогиганта. У «Ростеха» в этой компании будет 32,3 процента, а у Renault — 66,7 процента. Французские партнеры полностью поддерживают такое решение, заявили в «Ростехе».

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Вопрос о выводе компании из зарубежного офшора обсуждался с 2018 года. Задачу по деофшоризации экономики и возвращению компаний в российскую юрисдикцию поставил ранее президент страны Владимир Путин.

В середине декабря министр финансов России Антон Силуанов попросил отечественные компании не пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят другим государствам. По его мнению, логичнее отдавать эти деньги в российскую казну.

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Мария Строителева
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