Диетологи назвали самые вредные продукты для желающих похудеть

Диетологи из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремиться похудеть. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Специалисты считают, что в первую очередь желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба, жаренных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки.

Диетолог Джинань Банна напоминает, что белый хлеб — один из главных врагов для тех, кто хочет обрести стройную фигуру. «Белый хлеб не насытит вас надолго, потому что в нем нет клетчатки. Скорее всего, вы начнете потреблять больше калорий, чем необходимо, если оставите его в рационе. Чтоб не набирать лишний вес, лучше есть цельнозерновой хлеб», — сказала Банна.

Она также предостерегла от употребления блюд, которые жарятся в большом количестве масла или во фритюре. «Жареные продукты обычно очень калорийны, а вы толстеете, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете», — отметила диетолог.

Банна сослалась на исследование британских коллег, которые установили, что людям с генетической предрасположенностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.

Диетолог Джанет Коулман рассказала, что заменители сахара могут стать помехой на пути к идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий. «Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению», — считает Коулман.

Ее коллега Кара Ландау отметила, что при похудении следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы или, например, картофельные чипсы. «Клетчатка медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, и люди, употребляющие ее в достаточном количестве, дольше остаются сытыми и не склонны к перееданию», — сказала Ландау.

Ранее диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер назвала способы избавиться от лишних килограммов, набранных за новогодние праздники. В первую очередь она советует сократить количество полуфабрикатов в рационе.