Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетологи назвали самые вредные продукты для желающих похудеть

Eat This, Not That!: худеющим следует отказаться от белого хлеба и жареного

Фото: Shutterstock

Диетологи из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремиться похудеть. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Специалисты считают, что в первую очередь желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба, жаренных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки.

Диетолог Джинань Банна напоминает, что белый хлеб — один из главных врагов для тех, кто хочет обрести стройную фигуру. «Белый хлеб не насытит вас надолго, потому что в нем нет клетчатки. Скорее всего, вы начнете потреблять больше калорий, чем необходимо, если оставите его в рационе. Чтоб не набирать лишний вес, лучше есть цельнозерновой хлеб», — сказала Банна.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Она также предостерегла от употребления блюд, которые жарятся в большом количестве масла или во фритюре. «Жареные продукты обычно очень калорийны, а вы толстеете, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете», — отметила диетолог.
Банна сослалась на исследование британских коллег, которые установили, что людям с генетической предрасположенностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.

Диетолог Джанет Коулман рассказала, что заменители сахара могут стать помехой на пути к идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий. «Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению», — считает Коулман.

Ее коллега Кара Ландау отметила, что при похудении следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы или, например, картофельные чипсы. «Клетчатка медленно проходит по желудочно-кишечному тракту, и люди, употребляющие ее в достаточном количестве, дольше остаются сытыми и не склонны к перееданию», — сказала Ландау.

Ранее диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер назвала способы избавиться от лишних килограммов, набранных за новогодние праздники. В первую очередь она советует сократить количество полуфабрикатов в рационе.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем
Роскомнадзор рассказал о жалобах на проблемы с персональными данными в 2021 году
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
Россиянам назвали способы безопасно отпраздновать Новый год
Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом
В центре Баку произошел взрыв
Российские полицейские поймали насильника-рецидивиста спустя шесть лет поисков
Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий
Состояние здоровья Марины Хлебниковой изменилось перед Новым годом
Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter