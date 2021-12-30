Диетолог назвала необходимое каждому взрослому человеку количество бананов

Британский диетолог Кейт Лливелин-Уотерс рассказала о том, как вести здоровый образ жизни без учета калорий и отказа от любимой еды. Об этом пишет издание Daily Mail.

Эксперт посоветовала следить не за количеством калорий, содержащихся в различных продуктах, а за их составом. Важно, чтобы продукты содержали все питательные вещества, которые нужны организму. По ее словам, статистика показывает, что многие не потребляют белок или клетчатку в достаточном количестве или едят слишком мало овощей и фруктов.

Лливелин-Уотерс утверждает, что каждый день взрослым мужчинам необходимо съедать не менее 56 граммов, а женщинам — не менее 45 граммов белка. Для сравнения в одном крупном яйце всего шесть граммов белка, а в 100 граммах лососевого филе — примерно 21 грамм. Суточная доза клетчатки, необходимая человеку, составляет 30 граммов. Названное количество соответствует десяти бананам или примерно 160 граммам овсянки.

Также диетолог рекомендует разнообразить свой рацион. «Нужно стремиться к тому, чтобы за неделю попробовать не меньше 25 различных овощей, — говорит она. — Когда в следующий раз будете в овощном отделе магазина, выберите овощ, который еще никогда не пробовали». По ее словам, ежедневно нужно съедать хотя бы семь порций фруктов и овощей.

Ранее диетолог и фитнес-тренер Кэтлин Троттер назвала способы избавиться от лишних килограммов, набранных за новогодние праздники. В первую очередь она советует сократить количество полуфабрикатов в рационе.