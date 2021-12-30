Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем

19FortyFive: США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам

`Фото: Reuters

Американское издание 19FortyFive назвало самое большое преимущество США в войне с Россией или Китаем.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации. Издание приводит пример подобного сотрудничества.

Так, в декабре «авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США действовала с Королевскими ВМС и Военно-воздушными ситами (ВВС) Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, совершенствуя тактику и процедуры, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем в регионе».

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря

В ноябре авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил Breaking Defense, что перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляет угрозы американскому самолету F-35 Lightning II, а также американским и европейским истребителям четвертого поколения, поскольку многие страны, которые могли бы купить ЛТС, не хотят стратегических отношений с современной Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем
Роскомнадзор рассказал о жалобах на проблемы с персональными данными в 2021 году
Дуэйн Джонсон обвинил Вина Дизеля в манипуляциях
Россиянам назвали способы безопасно отпраздновать Новый год
Олимпийский чемпион оценил идею проведения МЧМ-2022 по хоккею летом
В центре Баку произошел взрыв
Российские полицейские поймали насильника-рецидивиста спустя шесть лет поисков
Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении полномочий
Состояние здоровья Марины Хлебниковой изменилось перед Новым годом
Институт РАН потратил свыше 740 тысяч рублей на изучение зла и ада
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter