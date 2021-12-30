В США назвали свое самое большое преимущество в войне с Россией или Китаем

Американское издание 19FortyFive назвало самое большое преимущество США в войне с Россией или Китаем.

«США имеют явное преимущество перед Китаем и Россией благодаря своим альянсам и партнерским отношениям с десятками стран по всему миру», — говорится в публикации. Издание приводит пример подобного сотрудничества.

Так, в декабре «авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США действовала с Королевскими ВМС и Военно-воздушными ситами (ВВС) Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе, совершенствуя тактику и процедуры, которые могут потребоваться в случае потенциального конфликта с Китаем в регионе».

В ноябре авиационный аналитик Teal Group Ричард Абулафия заявил Breaking Defense, что перспективный российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, не представляет угрозы американскому самолету F-35 Lightning II, а также американским и европейским истребителям четвертого поколения, поскольку многие страны, которые могли бы купить ЛТС, не хотят стратегических отношений с современной Россией.