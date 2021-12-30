В 2022 году россиянам начнут выдавать больничные по-новому. В частности, бумажный листок нетрудоспособности заменят на электронный, а также изменится размер выплат по больничному. Об этом сообщает «Российская газета».

Электронный больничный с января 2022 года станет обязательным. Кроме того, информация о больничном будет поступать из поликлиники напрямую в Фонд социального страхования (ФСС), который в свою очередь проинформирует работодателя.

«Размер выплат по больничному напрямую зависит от среднего заработка за последние два года. В 2022 году можно рассчитывать максимум на 2572 рубля 60 копеек в день, или около 80 тысяч рублей в месяц», — пишет издание.

Женщинам, которые оформили больничный по беременности и родам, больше не будет нужно предоставлять его работодателю, так как ФСС переведет деньги автоматически.

Ранее стало известно, что почти половина жителей России (48 процентов) боятся оформлять больничный даже в период пандемии коронавируса из-за страха потерять доходы. Еще 18 процентов указали, что переживают о проблемах с руководством.