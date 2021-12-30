Выкинувших приятеля из окна россиян задержали по горячим следам

В Обнинске Калужской области полиция задержала по горячим следам двух братьев, подозреваемых в убийстве соседа. Об этом в четверг, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным следствия, преступление было совершено накануне ночью на улице Гагарина. Двое родственников, местные жители 36 и 34 лет, распивали спиртные напитки вместе с соседом. Затем между братьями и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой они избили его и выкинули из окна. Из-за падения с высоты мужчина скончался.

Тело жертвы без верхней одежды обнаружили под балконом дома прохожие. Полицейские, прибывшие на место ЧП, разглядели на лице и теле погибшего ссадины и кровоподтеки, в связи с чем было заведено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

28 декабря сообщалось, что в Казани задержали по горячим следам 23-летнего молодого человека, который, по версии следствия, зарезал соседа по комнате и женщину, пришедшую к ним в гости.