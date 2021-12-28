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Зарезавшего соседа и гостью россиянина задержали по горячим следам

СКР: в Казани задержали 23-летнего подозреваемого в двойном убийстве на съемной квартире

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Казани задержан 23-летний житель республики Марий Эл, подозреваемый в двойном убийстве на съемной квартире. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Шептицкий.

По данным следствия, преступление было совершено 27 декабря 2021 года в одном из домов на улице Серп и Молот. Подозреваемый проживал в одной съемной квартире вместе с 35-летним знакомым. Накануне случившегося к ним в гости пришла женщина. Позже предполагаемый убийца поссорился с ней и со своим соседом по квартире, после чего сначала расправился с мужчиной, а затем зарезал пытавшуюся убежать гостью. Тела погибших были обнаружены ночью.

Полицейским удалось задержать молодого человека по горячим следам. На россиянина завели дело по статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ. В ближайшее время его отправят в СИЗО.

19 октября 2020 года сообщалось, что в Петербурге суд оправдал женщину, убившую и расчленившую соседа по коммунальной квартире.

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Елизавета Новикова
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