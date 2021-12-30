Корсеты вновь стали трендом у женщин благодаря сериалу «Бриджертоны»

Корсеты вновь стали модным трендом у женщин благодаря популярному романтическому сериалу «Бриджертоны», премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix в декабре 2020 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что действие кинокартины происходит в Лондоне эпохи Регентства (1811-1820 годы). Вдохновившись образами главных героев американского шоу, покупатели принялись массово приобретать корсеты и облегающую одежду, платья с подчеркнутой линией талии, а также различные аксессуары и вещи с жемчугом и ободки с перьями.

По информации издания, поисковые запросы на сайте интернет-ретейлера Ebay со словом «корсет» выросли на 123 процента с момента выхода сериала на Netflix. Кроме того, клиенты онлайн-магазина на 49 процентов чаще искали товары с жемчугом и аксессуары для волос в стиле эпохи Регентства.

Согласно исследованию международной платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, поиски пользователей сети на тему покупки платьев силуэта Ампир также увеличились на 93 процента в период с января по декабрь 2021 года.

Помимо этого, эксперты отметили повышенный спрос фанатов «Бриджертонов» на предметы декора, которые присутствовали в сериале. Выяснилось, что особенно интерес потребителей возрос на вьющиеся розы и другие цветы фиолетовых оттенков, пяльцы для вышивания и растение глициния.

Ранее в октябре сообщалось, что россияне решили одеваться как надзиратели в сериале «Игра в кальмара». Специалисты проанализировали интересы пользователей платформы «ВКонтакте» к тематическим товарам и выяснили, что особенной популярностью пользуются красные наряды охранников, средняя стоимость которых составляет 2850 рублей.