Девочка окрасила брови в салоне красоты и едва не умерла

Жительница Англии окрасила брови в салоне красоты и едва не умерла от страшных последствий процедуры. Соответствующая история появилась на The Sun.

Согласно материалу, 14-летняя Шэйэнн (Cheyanne) решила изменить цвет бровей и ресниц с помощью хны перед рождественской вечеринкой. На утро после процедуры девочка проснулась с аллергией. «Все мое лицо распухло. Я ничего не видела, мне было очень страшно. Врачи сказали, что я могла потерять зрение и умереть. Я кричала от боли», — поделилась она.

Шэйэнн провела в больнице несколько дней. В это время ее лицо покрылось болезненными волдырями, которые до сих пор выступают в области бровей. Помимо этого, у подростка начали выпадать волосы, и она боится, что они никогда не вырастут вновь.

Мать героини материала Риа Викки Уэст (Rhia Vikki West) заявила, что больше не позволит девочке делать какие-либо бьюти-процедуры, пока та не повзрослеет. «Напоминайте своим детям, что они красивы от природы и не нуждаются в косметических услугах. Я могла потерять свою дочь. Я никогда бы не подумала, что такое может случиться. Она больше не будет посещать салоны красоты, пока ей не исполнится 21 год. Нам просто повезло, что она жива и не потеряла зрение», — подчеркнула женщина.

Уэст уточнила, что владелец салона красоты вернул деньги за процедуру и полностью оплатил лечение девочки. Помимо этого, он постоянно был на связи и интересовался состоянием здоровья Шэйэнн.

Ранее в декабре девушка окрасила брови в домашних условиях и не смогла смыть краску с лица. На размещенных в сети кадрах Бэт (Beth) объяснила, что на протяжении нескольких лет она самостоятельно красит брови. Однако во время последней процедуры девушка случайно передержала краситель дольше положенного времени, и он въелся в ее кожу. На видео было видно, как область вокруг ее бровей стала коричневой.