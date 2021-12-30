Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Цене биткоина предсказали падение

Стоимость биткоина будет снижаться во время новогодних праздников

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Во время новогодних праздников цена биткоина будет падать, предсказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Его слова приводит «Газета.ру».

«Вероятнее всего, что биткоин до конца этой недели и в первые дни января будет торговаться в широком диапазоне 37-48 тысяч долларов», — считает эксперт. По словам Деева, в момент просадок будет хорошая возможность, чтобы купить криптоактивы. «В течение следующего года биткоин снова может пойти в рост», — добавил он.

Bitcoin от TradingView

Ранее в декабре глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет. Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Захарова заявила о планах Киева расстреливать мирных жителей из оружия НАТО
Женщина разоблачила свекровь на праздничном ужине и разругалась с семьей
Выбрана лучшая игра года
Пытавшаяся провезти ножи в необычном месте туристка попалась в аэропорту
Путин продлил дачную амнистию
Цене биткоина предсказали падение
Нелегалы ранили 15 полицейских во время столкновений во Франции
Дворник получил подарок от жильцов московской многоэтажки
Путин дал гражданство экс-советнице Рейгана
Россиянин убил соперника из самодельного пистолета после ссоры в баре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter