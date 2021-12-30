Цене биткоина предсказали падение

Во время новогодних праздников цена биткоина будет падать, предсказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Его слова приводит «Газета.ру».

«Вероятнее всего, что биткоин до конца этой недели и в первые дни января будет торговаться в широком диапазоне 37-48 тысяч долларов», — считает эксперт. По словам Деева, в момент просадок будет хорошая возможность, чтобы купить криптоактивы. «В течение следующего года биткоин снова может пойти в рост», — добавил он.

Ранее в декабре глава хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев предсказал биткоину достижение потолка стоимости в течение трех-шести лет. Максимум цены может быть около 500 тысяч долларов, при этом криптовалюта постепенно начнет терять доминирующие позиции на рынке. По его словам, доля биткоина составит одну десятую часть рынка через 5-7 лет, однако такие процессы не бывают линейными, поэтому точка будет достигнута гораздо раньше.