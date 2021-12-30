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Хирург проверил прочность грудных и ягодичных имплантов и показал результат

Доктор Энтони Юн зажал импланты в дверном проеме и попытался прокусить их зубами

Кадр: @tonyyounmd / TikTok

Пластический хирург из Детройта, США, проверил долговечность имплантов и показал результат эксперимента. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах доктор Энтони Юн (Anthony Youn) взял грудной и ягодичный импланты и начал пробовать разрушить их различными способами. Вначале специалист начал топтать их каблуками туфель. Он продемонстрировал, что оба импланта оказались одинаково прочными.

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Затем Юн ударил молотком по каждому импланту, а потом зажал каждый из них в дверном проеме. В конце мужчина попытался прокусить их зубами, однако ему не удалось этого сделать. Юн подвел итог и подчеркнул, что оба вида имплантов одинаково прочны.

Ролик стал вирусным и набрал 3,7 миллиона просмотров и 401 тысячу лайков. Пользователей сети рассмешило видео хирурга. «Получается, что Ким Кардашьян настоящий танк?», «Теперь стоит задуматься на тем, чтобы поставить импланты не ради красоты, а ради того, чтобы стать живым бронежилетом», «Боже, почему это так смешно», — писали юзеры.

В августе 45-килограммовая женщина захотела увеличить грудь и узнала о проблемах психики. 32-летняя медсестра из Мельбурна Тара Джейн Макконахи уже имеет силиконовые импланты объемом по 540 миллилитров. Несмотря на это женщина захотела заменить их на экземпляры большего размера из-за появившихся на груди морщин. Врачи отказали ей в проведении процедуры, так как, по их мнению, женщина душевнобольна и страдает зависимостью от пластических операций.

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Таисия Косинцева
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