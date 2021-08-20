45-килограммовая женщина захотела увеличить грудь и узнала о проблемах психики

Пластические хирурги отказались проводить жительнице Австралии операцию по увеличению груди, так как узнали о ее проблемах с физическим и психическим здоровьем. Соответствующая история появилась на Lad Bible.

32-летняя медсестра из Мельбурна Тара Джейн Макконахи (Tara Jayne McConachy) уже имеет силиконовые импланты объемом по 540 миллилитров. Несмотря на это женщина захотела заменить их на экземпляры большего размера из-за появившихся на груди морщин. По мнению австралийки, новые импланты помогли бы разгладить кожу и придать ей молодой вид.

Макконахи обратилась к австралийским пластическим хирургам Полу Нассифу (Paul Nassif) и Терри Даброу (Dubrow), однако они были вынуждены ей отказать. Врачи объяснили, что масса ее тела, равная 45 килограммам, является недостаточной для имплантов объемом 1000 миллилитров, которые вознамерилась установить героиня материала.

Доктора добавили, что пациентка должна не только набрать более пяти процентов от нынешней массы тела, но и заняться лечением ментального здоровья. По мнению врачей, женщина душевнобольна и страдает зависимостью от пластических операций. «Я действительно обеспокоен общим самочувствием Тары. Ей нужно стать здоровой не только физически, но и психически», — заключил Нассиф.

Ранее в августе популярные модели и блогерши массово сделали операцию по уменьшению груди и показали результат. Так, например, 31-летняя участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Анна Вакили (Anna Vakili) избавилась от имплантов в июле 2021 года поскольку, по ее словам, грудь полностью онемела из-за инородных объектов внутри.