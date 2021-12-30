Гришковец прокомментировал свое назначение во ФСИН

Российский актер и писатель Евгений Гришковец высказался о своем назначении на пост председателя Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний России (ФСИН). Он также рассказал, почему именно ему предложили такую должность, в интервью для РЕН ТВ.

Гришковец прокомментировал свое избрание на пост главы Общественного совета при ФСИН и назвал его неожиданным. Он также увидел в нем «шанс и возможность сделать что-то хорошее для людей». Писатель рассказал, что в течение трех лет участвовал в судьбе молодой поэтессы, осужденной по уголовной статье и отбывающей сейчас срок в колонии.

«Таким образом и познакомился и с жизнью колонии, и с работниками ФСИН. В связи с тем, что так глубоко занимался этим и писал пьесу об этой истории, я получил предложение работать в Общественном совете ФСИН и принял это предложение, а вчера Общественный совет проголосовал за мою кандидатуру на пост председателя», — подчеркнул он.

Актер добавил, что ему предстоит изучить многие вопросы, поскольку новая сфера деятельности для него является необычном делом. Он отметил, что является человеком творческой профессии, который никогда не работал ни в каких государственных структурах и привык к одиночной работе.

29 декабря Гришковец стал главой Общественного совета при ФСИН. Его избрали председателем в ходе первого заседания обновленного состава совета, на котором также присутствовал новый руководитель ФСИН Аркадий Гостев.