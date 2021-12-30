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Checkmate стал самым ожидаемым российским оружием

Самолет Checkmate вошел в список самых ожидаемых новинок «Рособоронэкспорта»

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Перспективный однодвигательный самолет Checkmate стал самым ожидаемым образцом российского вооружения. «Рособоронэкспорт» составил рейтинг оружия, которое продемонстрировали иностранным заказчикам. Первое место занял истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам генерального директора компании Александра Михеева, в число самых ожидаемых новинок также вошел беспилотник «Орион-Э», тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», автомат АК-19 и зенитная ракетная система С-350Е «Витязь». Михеев отметил, что в 2021 году рынок вооружений адаптировался к работе в условиях пандемии. «Рособоронэкспорт» принял участие в 17 международных выставках.

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24 декабря

Ранее самолет Checkmate включили в список главных авиационных достижений 2021 года, который составил журнал Aviation Week & Space Technology. Также в список попал полет беспилотного ведомого и первая дозаправка, которую выполнил беспилотник.

В ноябре польское издание Defence24 усомнилось в реальности Су-75. В публикации отметили, что пандемия может помешать летным испытаниям истребителя.

Образец легкого тактического самолета (ЛТС) Checkmate представили в ходе авиакосмического салона МАКС-2021. Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь отметил, что самолет полетит в 2023 году.

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Даниил Иринин
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