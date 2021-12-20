Checkmate вошел в число главных достижений в сфере военной авиации

Российский легкий тактический самолет (ЛТС), известный как Checkmate и Су-75, включили в список главных авиационных достижений 2021 года. Самолет вошел в рейтинг журнала Aviation Week & Space Technology. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отметили, что Су-75 попал в список достижений в сфере военной авиации наряду с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). В рейтинг издания также попала первая дозаправка, которую выполнил беспилотник, и первый полет ведомого БПЛА.

Истребитель Checkmate впервые показали на авиасалоне МАКС-2021, а в ходе авиасалона Dubai Airshow-2021 состоялась зарубежная презентация ЛТС. Максимальная боевая нагрузка самолета составит 7,4 тонны. Су-75 сможет развивать скорость до 1,8-2 Махов, а дальность полета будет достигать трех тысяч километров. Первый полет самолета запланирован на 2023 год.

Checkmate построен по открытой архитектуре. В ноябре директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), военный эксперт Юрий Кнутов назвал преимущества самолета. По его словам, открытая архитектура позволяет собрать самолеты разного типа на двигателе, планере и стандартном оборудовании Су-75.

Также к преимуществам перспективного самолета отнесли стоимость обслуживания. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов ранее сообщил, что стоимость летного часа Су-75 в семь раз ниже, чем у F-35.