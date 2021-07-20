Раскрыты характеристики показанного Путину нового истребителя

Скорость первого российского легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate может достигать 1,8-2 Махов. Характеристики раскрыли в ходе презентации нового самолета президенту России Владимиру Путину, передает «Интерфакс» во вторник, 20 июля.

Также из представленных материалов следует, что масса боевой нагрузки истребителя составит 7,4 тонны. В отсеках вооружения разместят современные средства поражения. Уточняется, что дальность полета нового истребителя составит 3 тысячи километров.

Как видно на кадрах с презентации, опубликованных в Telegram-канале РИА Новости, на самолете будет установлена РЛС с активной фазированной решеткой, средства оптической и радиотехнической разведки, а также комплекс радиоэлектронной борьбы. Кроме того, истребители оснастят оптической прицельной станцией, которая сможет работать как по воздушным, так и по наземным целям. Указано, что самолет может производиться и в одноместной модификации, и в двухместной, и в беспилотной.

Планируется, что первый полет Checkmate пройдет в 2023 году, а опытные образцы создадут в 2024-м. Первые поставки должны начаться через пять с половиной лет. При этом уточняется, что проектировать истребители будут под заданную заказчиком цену.