В России назвали стоимость летного часа Су-75

Чемезов: стоимость летного часа истребителя Checkmate будет в семь раз ниже, чем у F-35

Стоимость летного часа перспективного российского легкого тактического самолета (ЛТС), известного как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, будет в семь раз ниже, чем у американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II, сообщил французской газете Le Figaro гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Руководитель, оценивая характеристики летательных аппаратов, назвал американский самолет главным конкурентом российского. «Наш самолет экономически выгоднее [американского]. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», — сказал глава госкорпорации.

Основными преимуществами Су-75, по мнению Чемезова, станут, в частности, малая заметность и современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптации под конкретного заказчика.

В октябре гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что к ЛТС проявили интерес многие зарубежные военно-воздушные силы.

В августе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что, учитывая темпы разработки российского истребителя пятого поколения Су-57, до серийного производства ЛТС дойдет вряд ли раньше 2035 года.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на МАКС-21. По словам Чемезова, однодвигательный тактический истребитель будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. Как отметил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.