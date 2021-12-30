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Любовь детей к шоколадному молоку сделала их отца богаче на 47 миллионов рублей

Мужчина в США отправился в магазин за лакомством для детей и разбогател

Фото: Virginia Lottery

Житель американского округа Честерфилд, штат Вирджиния, отправился в магазин за шоколадным молоком, заодно купил лотерейный билет и разбогател на 640,2 тысячи долларов (47,4 миллиона рублей). Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Деннис Уиллоуби остановился в магазине в городе Ричмонде, чтобы купить шоколадного молока, к которому его дети питают огромную любовь. Вместе с лакомством отец решил приобрести билет моментальной лотереи.

Мужчина стер с билета защитный слой и был шокирован, когда обнаружил, что это решение сделало его богатым: он сорвал джекпот. Американец получил главный приз в миллион долларов США (74,1 миллиона рублей).

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Уиллоуби предпочел не разделять получение приза на ежегодные выплаты в течение 30 лет и забрал приз целиком, поэтому до уплаты налогов размер его выигрыша составил 640,2 тысячи долларов (47,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского штата Миссури решила купить торт матери, чтобы поздравить ее с днем рождения, и эта покупка принесла ей неожиданное богатство. Женщина приобрела лотерейный билет и сорвала джекпот.

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Алиса Дмитриева
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