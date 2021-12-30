Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне обязаны эвакуироваться с территорий, на которых существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает обязанность россиян эвакуироваться с территории, где существует угроза ЧС, а также из зоны ЧС с момента получения информирования об этом властями.

Кроме того, закон позволяет наделять полномочиями по принятию решения об эвакуации правительственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопасности при угрозе возникновения ЧС. Закон не предусматривает принудительную эвакуацию из зоны ЧС, так как граждан будут эвакуировать исключительно в случае реальной угрозы их жизни и здоровью.

Сделать обязательной эвакуацию населения МЧС России предлагало еще в 2019 году. Подчеркивалось, что такая мера необходима в зонах паводков.