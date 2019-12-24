В России захотели сделать обязательной эвакуацию населения в зонах ЧС

МЧС России захотело изменить законодательство о возможности обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайной ситуации, заявил глава министерства Евгений Зиничев. Его цитирует ТАСС во вторник, 24 декабря.

По словам министра, во время наводнения в Амурской области минувшим летом спасатели столкнулись с тем, что местные жители отказывались от эвакуации.

«В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства со спасателями, хотя они были остро необходимы в другом месте», — пояснил он.

Паводки в Амурской и Иркутской областях, Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях унесли жизни нескольких десятков людей. Наиболее сильные разрушения были зафиксированы в Иркутской области: подтоплены 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Президент России Владимир Путин несколько раз приезжал в регион, чтобы проверить работу по ликвидации последствий наводнений. Ранее в декабре глава государства принял отставку губернатора региона Сергея Левченко. По словам президента, в области сохранилось много проблем.

В настоящее время принудительной может быть эвакуация только при режиме контртеррористической операции или режиме чрезвычайного положения.

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