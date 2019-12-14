Активисты ОНФ встретились с жителями подтопленных российских городов

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе посетили пострадавшие от паводка районы региона. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщается на сайте ОНФ.

Как отмечается, в ходе поездки общественники и врио главы региона пообщались с местными жителями, которые столкнулись с проблемами при попытке получить полагающуюся им помощь. В частности, они встретились с Лилией Черпановой из города Тулуна, которая в результате паводка лишилась единственного жилья. При этом чиновники отказывались переселять ее в новое жилье, так как у женщины не было права собственности.

«Мы старались помочь женщине, рассказали о ее истории, чтобы проблему не удалось замолчать. Стало известно, что 17 декабря суд вынесет свое решение и хочется верить, что оно будет в пользу Черепановой», — отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Елена Зубун.

Кроме того, участники проверки осмотрели дома, которые строятся для подтопленцев в Тулуне. «Я вижу, что движение вперед есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры реализуются», — заявил Кобзев, добавив, что ликвидировать последствия паводка планируется к августу 2020 года.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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