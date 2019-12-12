Активисты ОНФ встретились с гражданами

Сопредседатели и члены центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели прием граждан в День Конституции. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 декабря.

Люди обращались не только лично, но и по видеосвязи, благодаря чему работа общественных приемных охватила разные регионы.

Так, многодетная мать из Воронежской области пожаловалась на невозможность получить микроавтобуса для перевозки пятерых детей, хотя это право закреплено в областной программе социальной помощи. В ОНФ пообещали разобраться в ситуации.

Жители села Крутое в Орловской области пожаловались на состояние тротуаров, а из села Ржевка в Белгородской области добиваются строительства детской площадки.

Одинокая пенсионерка-инвалид Валентина Тамбовская из Москвы рассказала, что из-за проблем со здоровьем не может сделать у себя ремонт. Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева предложила ей помощь волонтеров.

«В ОНФ обращаются с самыми разными вопросами. (...) В любом случае мы пытаемся разобраться с каждым вопросом», — подчеркнула она.

В пресс-службе также добавили, что каждый месяц в Народный фронт поступает более 5,5 тысячи обращений, и активисты внимательно из изучают.

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