Возбуждено уголовное дело после гибели трех человек в Тулуне

По факту гибели троих рабочих при обвале траншеи в городе Тулун Иркутской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Рабочие рыли траншею на территории Центра помощи детям, который ремонтируют после наводнения. Грунт обрушился, в результате чего три человека погибли и еще двое пострадали.

Летом 2019 года из-за сильных паводков в Иркутской области были подтоплены 137 населенных пунктов, пострадали более 47 тысяч человек. Наиболее сильные разрушения зафиксированы в городах Тулун и Нижнеудинск. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!