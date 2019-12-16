Реестр пострадавших от паводков в Иркутской области сделают открытым

Врио губеренатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил сделать открытым реестр граждан, пострадавших от паводков в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кобзева, этим вопросом займется созданная в понедельник, 16 декабря, рабочая группа по ликвидации последствий паводка. Перед группой поставлены задачи по обеспечению прав граждан на получение всех видов социальной помощи, актуализации реестра лиц, получивших или претендующих на получение жилья и сертификатов на капремонт.

«Этот реестр лиц должен быть объективен, он должен быть размещен на сайте регионального правительства, все граждане и муниципальные образования должны знать об этом реестре», — сказал Кобзев в ходе совещания с членами правительства региона и представителями силовых структур.

Он также сообщил, что рабочая группа будет персонально рассматривать вопросы, связанные с безопасным прохождением отопительного сезона. Штаб группы под руководством заместителя врио губернатора будет расположен в Тулуне. В ее состав Кобзев также предложил включить членов регионального правительства, Законодательного собрания, представителей малого и среднего предпринимательства, бизнес-сообщества и уполномоченного по правам человека.

Сильный паводок случился в Иркутской области в конце июня. Пострадавшими признаны около 45 тысяч человек. В зону подтопления попало почти 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Треть построек не подлежит восстановлению. Ущерб от наводнения оценивается по меньшей мере в 29 миллиардов рублей.

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