Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

BFMTV: Предполагаемого сообщника Эпштейна Сиада нашли мертвым во Франции

Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого называют предполагаемым сообщником скандально известного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, французская полиция начала расследование, причины смерти Саида на данный момент остаются неясны. Уточняется, что Сиада подозревают в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее федеральный суд США опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана Эпштейном. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Эпштейн написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств его противоправной деятельности.