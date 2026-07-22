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11:37, 22 июля 2026 (обновлено: 11:44, 22 июля 2026)Мир

Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

BFMTV: Предполагаемого сообщника Эпштейна Сиада нашли мертвым во Франции
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого называют предполагаемым сообщником скандально известного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

«Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, французская полиция начала расследование, причины смерти Саида на данный момент остаются неясны. Уточняется, что Сиада подозревают в подборе девушек для Эпштейна с целью сексуальной эксплуатации.

Ранее федеральный суд США опубликовал предсмертную записку, которая якобы была написана Эпштейном. Текст начинается с жалобы на безрезультатное расследование. Эпштейн написал, что некие силы проверяли его месяцами, однако у них не получилось найти доказательств его противоправной деятельности.

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