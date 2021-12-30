Британский журналист обвинил Европ в использовании Украины в своих целях

Страны Запада на протяжение последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей. Об этом заявил британский журналист Райан Купер в статье для издания The Week.

Он отметил, что после распада СССР западные страны относились к Украине «либо с ужасающим пренебрежением, либо как к империалистической игрушке».

«Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась», — напомнил Купер.

В то же время, по словам автора, западные страны неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако взамен они не предоставляли ей ресурсы, необходимые для выгодного союза.

Купер отметил, что такое же «высокомерие в сочетании с некомпетентностью» НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Он напомнил, что заявленной целью создания североатлантического альянса было противодействие СССР и сдерживание распространения международного коммунизма.

«Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало безрассудно расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада на Украине», — написал Купер.

Журналист назвал совершенно очевидным, что США и Западная Европа не стремятся отправлять своих военнослужащих защищать Украину, поскольку для них существующий в стране конфликт является незначительной проблемой на фоне роста могущества и влияния Китая, пандемии коронавируса, изменения климата и ряда других обстоятельств.

Однако, подчеркнул Купер, западные державы и, в частности, США вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать «подкалывать», раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать, отмечает автор статьи, от последствий будет Украина.

Купер также заявил, что западные страны, используя Украину как марионетку в дипломатическом противостоянии с Россией, бросят ее на произвол судьбы в случае нападения российских войск. Он заявил, что главной причиной нападения [президента РФ Владимира] Путина на Украину будет« вопиющая дипломатическая некомпетентность США и их главных союзников в Западной Европе».