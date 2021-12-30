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Россиян предупредили о «черных» кредиторах

Президент АБР: количественное ограничение займов привет к активизации «черных» кредиторов

Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Количественное ограничение займов на человека, которое начнет действовать в середине 2022 года, может привести к активизации «черных» кредиторов. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский.

Он отметил, что новое ограничение приведет к росту операционной нагрузки, банки будут вынуждены менять отлаженные процессы и нести дополнительные издержки. Лунтовский полагает, что это может привести к активизации теневого рынка финансирования.

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«Мы опасаемся, что "черные" кредиторы будут выдавать деньги под ростовщические проценты, обрекая граждан на долговую кабалу», — предупредил президент АБР.

В конце ноября Госдума приняла закон, который с 2022 года позволит ЦБ вводить прямые количественные ограничения по определенным типам необеспеченных кредитов. Банк России сообщал, что инструмент прямых количественных ограничений могут задействовать во второй половине 2022 года, если зафиксируют усиление рисков.

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Мария Строителева
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