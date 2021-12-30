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15-летний подросток совершил суицид во время семейного путешествия

15-летний подросток покончил с собой на борту круизного лайнера

Кадр: TikTok

15-летний подросток решил покончить с собой во время семейного путешествия на роскошном круизном лайнере. Об этом пишет Daily News.

Происшествие произошло в среду, 22 декабря, на борту роскошного лайнера, который возвращался в Майами (США) после пятидневного круиза по Карибскому морю. Так, около 19:30 вечера все пассажиры судна были оповещены тремя короткими звуковыми сигналами о том, что за бортом находится человек.

Представители круизной компании подтвердили, что по всем признакам происшествие подходит под случай суицида. «Члены экипажа уведомили властей о случившемся и оказали поддержку семье молодого человека. По прибытии в порт Майами полиция начнет расследование трагического случая», — добавили в агентстве.

Отмечается, что пассажиры лайнера были потрясены происшествием. Так, в сети появилось несколько роликов, как очевидцы события в режиме реального времени рассказывают об обстановке на судне и делятся с другими пользователями сети своим шоком.

Ранее в ноябре российский турист, ранее попавший в ДТП в Таиланде, покончил с собой в уборной самолета во время возвращения из Египта домой в Самару.

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Дарья Рыбак
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