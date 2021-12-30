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Кипр ужесточил правила въезда для туристов

С 4 по 15 января туристам, в том числе привитым, по прилете на Кипр потребуется ПЦР-тест

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Власти Кипра снова ужесточили правила въезда для иностранных туристов, в том числе вакцинированных от коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новому постановлению, с 4 по 15 января 2022 года всем туристам старше 12 лет, вне зависимости от их прививочного статуса, потребуется предъявить по прилете в страну отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 48 часов до отправления.

Отмечается, что новое требование не отменяет действие других условий въезда в республику. Например, заполнение формы CyprusFlightPass, сдачи ПЦР-тестов с 6 декабря по 10 января за свой счет в аэропортах острова и прохождения по прилете бесплатных экпресс-анализов начиная с 15 декабря.

Ранее в декабре кабинет министров Республики Кипр ввел новые ограничения для прибывающих туристов в связи с распространением нового омикрон-штамма. Таким образом, с 15 декабря все путешественники должны проходить экспресс-тест на антигены коронавируса на третий день после прилета в страну.

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Дарья Рыбак
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