Новый маникюр Дани Милохина вызвал споры в сети

Российский блогер Даня Милохин поделился новой серией фото с отдыха и вызвал споры среди фанатов. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram.

20-летний тиктокер сфотографировался в ресторане в Дубае в одежде спортивного бренда Nike. На размещенных кадрах виден яркий маникюр знаменитости — голубые ногти с узором белого цвета. В качестве украшений мужчина выбрал различные серьги.

Публикация набрала больше 250 тысяч лайков и стала предметом обсуждений в сети. Подписчики неоднозначно отнеслись к внешнему виду Милохина, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Так, одни принялись критиковать блогера. «Мне страшно от последнего фото», «Зачем ты красишь ногти? Ты же мужик», «Мерзко», — высказывались они.

В то же время другие поклонники восхитились образом звезды. «Краш», «Самый милый мальчик», «Какой милаха», «Обожаю тебя», «Хорошего отдыха!», «Выглядишь круто», «Красавец», — писали пользователи сети.

В ноябре 2020 года российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями. Например, рэпер Алишер Валеев, известный под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели с Даней Милохиным, который тогда нанес на ногти черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.