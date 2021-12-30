Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Мастера депиляции раскрыли истинное отношение к полным клиенткам

Мастера американского салона красоты Doll Haus поддержали клиенток с лишним весом

Кадр: @dollhausbeauty / TikTok

Работницы американского салона красоты Doll Haus раскрыли свое истинное отношение к полным клиенткам, которые приходят на процедуру восковой депиляции тела. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах мастера ответили на комментарий одной из пользовательниц сети, которая поделилась беспокойством по поводу лишнего веса. «Я не хожу на депиляцию не потому, что боюсь сломать стол. Я боюсь, что кто-то почувствует ко мне отвращение», — написала она.

Работницы поддержали юзершу и высказали свое мнение насчет ее неуверенности. Они объяснили, что их салон красоты — это пространство, свободное от осуждений. По их словам, восковая эпиляция доступна любому человеку, и каждый заслуживает ухода за собой.

Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября

«Мы хотим призвать вас быть менее критичными друг к другу и напомнить, что нужно принимать и любить себя. В Doll Haus мы вас не осуждаем. Мы действительно не обращаем внимание на то, как вы выглядите или сколько у вас волос на теле. Мы просто хотим предоставить вам лучший сервис и подарить вам чувство комфорта и заботы», — подчеркнули девушки.

Ролик стал вирусным и набрал 202,4 тысячи просмотров и 42,2 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили мастеров за их добрые слова. «Девочки, спасибо вам за то, что вы есть! Побольше бы таких людей!», «Вы очень добрые! Спасибо вам за поддержку!», «Вы сделали мой день! Теперь я чувствую себя лучше», «Надеюсь, что я тоже смогу найти такого же понимающего мастера, как вы», — писали юзеры.

Ранее в декабре блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек. Сначала Милли Маклэй (Millie Mclay) посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанести средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос. Далее она достала бритвенный станок и рекомендовала провести им несколько раз по росту волос и из стороны в сторону против роста волос, повторяя круговые движения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал Европе большие объемы газа после запуска «Северного потока-2»
Покупка россиянином ножа для убийства своей семьи в Канске попала на видео
Российская пенсионерка замерзла насмерть после отказа полицейских искать ее
Литва отказалась выполнять требования Евросоюза по обращению с нелегалами
Тренер сборной России Знарок высказался об отмене МЧМ-2022
Названа дата появления в России серийного электромобиля
Стало известно о планах следствия продлить меру пресечения Хованскому
Маск рассказал о месте для миллиарда спутников Земли
В Москве мужчина зарезал любовника своей возлюбленной
Названы самые востребованные гостиничные услуги среди россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter