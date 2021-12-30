Мастера депиляции раскрыли истинное отношение к полным клиенткам

Работницы американского салона красоты Doll Haus раскрыли свое истинное отношение к полным клиенткам, которые приходят на процедуру восковой депиляции тела. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах мастера ответили на комментарий одной из пользовательниц сети, которая поделилась беспокойством по поводу лишнего веса. «Я не хожу на депиляцию не потому, что боюсь сломать стол. Я боюсь, что кто-то почувствует ко мне отвращение», — написала она.

Работницы поддержали юзершу и высказали свое мнение насчет ее неуверенности. Они объяснили, что их салон красоты — это пространство, свободное от осуждений. По их словам, восковая эпиляция доступна любому человеку, и каждый заслуживает ухода за собой.

«Мы хотим призвать вас быть менее критичными друг к другу и напомнить, что нужно принимать и любить себя. В Doll Haus мы вас не осуждаем. Мы действительно не обращаем внимание на то, как вы выглядите или сколько у вас волос на теле. Мы просто хотим предоставить вам лучший сервис и подарить вам чувство комфорта и заботы», — подчеркнули девушки.

Ролик стал вирусным и набрал 202,4 тысячи просмотров и 42,2 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили мастеров за их добрые слова. «Девочки, спасибо вам за то, что вы есть! Побольше бы таких людей!», «Вы очень добрые! Спасибо вам за поддержку!», «Вы сделали мой день! Теперь я чувствую себя лучше», «Надеюсь, что я тоже смогу найти такого же понимающего мастера, как вы», — писали юзеры.

Ранее в декабре блогерша раскрыла технику правильного бритья подмышек. Сначала Милли Маклэй (Millie Mclay) посоветовала увлажнить необходимый участок кожи кремом, а затем нанести средство для бритья, которое, по ее словам, может заменить кондиционер для волос. Далее она достала бритвенный станок и рекомендовала провести им несколько раз по росту волос и из стороны в сторону против роста волос, повторяя круговые движения.