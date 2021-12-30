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Страны Запада обсудили форматы диалога с Россией

Главы МИД Германии, Франции, Великобритании и США обсудили форматы диалога с Россией

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Главы МИД Германии, Франции, Великобритании и США обсудили ситуацию возле границ Украины и форматы диалога с Россией. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

Кроме того, министры обсудили солидарность с Литвой в свете действий Китая, Иран, а также Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Ранее лидеры стран Запада — Британии, США, Франции, ФРГ и Италии — призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Они также выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

Марина Совина
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