Лидеры Запада призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной

В Британии, США, Франции, ФРГ и Италии призвали РФ к деэскалации напряженности с Украиной

Лидеры стран Запада — Британии, США, Франции, ФРГ и Италии — призвали Россию к деэскалации напряженности на границе с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении, передает РИА Новости.

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Указывается, что западные лидеры договорились поговорить друг с другом во вторник после переговоров президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена 7 декабря. Они также выступили за возобновление переговоров Москвы и Киева в «нормандском формате».

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден намерен ясно объяснить Путину, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее конфликта с Украиной. Псаки добавила, что Байден планирует обсудить свои действия с союзниками. Она также подчеркнула, что США стремятся донести до России, что ситуацию с Украиной нужно решать методами дипломатии.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоятся вечером во вторник, 7 декабря. Они пройдут в режиме защищенной видеосвязи. Лидеры сами назначат удобное для разговора время. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.