Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Диетолог назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе

Диетолог Бережная: колбаса и икра являются опасными на новогоднем столе продуктами

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе.

По ее словам, колбаса, мясные нарезки и икра содержат большое количество соли, которая задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.

Специалист посоветовала отказаться от подобных продуктов или дополнить меню другими более полезными для здоровья блюдами. Она порекомендовала добавить к праздничному столу много свежих овощей, листьев салата, петрушки и укропа. «Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно», — пояснила она.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили о подорожании конфет, шампанского, свежих фруктов, овощей, красной рыбы и икры. Прогнозируется также подорожание сырокопченых и сыровяленых колбасах (на 10-15 процентов), а также яиц.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме предложили лишать гражданства оппозиционеров
Саакашвили вернули из больницы в тюрьму
Названы возможные сроки проведения МЧМ по хоккею
Капитан заявил о соблюдении сборной России ковидных правил на МЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея высказался об отмене МЧМ-2022
Россиян восхитили новогодние утки в центре Москвы
МВД подготовило требования к допустимому оружию для самообороны в России
Британский журналист обвинил Европ в использовании Украины в своих целях
США призвали Россию принять меры для деэскалации на границе с Украиной
Диетолог назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter