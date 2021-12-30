Диетолог назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik назвала опасные для здоровья продукты на новогоднем столе.

По ее словам, колбаса, мясные нарезки и икра содержат большое количество соли, которая задерживает воду в организме и может вызвать повышение артериального давления, отечный синдром, а также увеличить нагрузку на сердце и почки.

Специалист посоветовала отказаться от подобных продуктов или дополнить меню другими более полезными для здоровья блюдами. Она порекомендовала добавить к праздничному столу много свежих овощей, листьев салата, петрушки и укропа. «Эти продукты содержат клетчатку, большое количество антиоксидантов и витаминов, что достаточно полезно», — пояснила она.

Ранее россиян предупредили о подорожании новогоднего стола. Экономисты Масленников и Марголин сообщили о подорожании конфет, шампанского, свежих фруктов, овощей, красной рыбы и икры. Прогнозируется также подорожание сырокопченых и сыровяленых колбасах (на 10-15 процентов), а также яиц.

