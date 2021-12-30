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Диетолог раскрыла способ похудеть без ограничений в еде

Диетолог Уилнер: нужно потреблять продукты со сбалансированным содержанием белка и жиров

Фото: Unsplash

Старший диетолог Национальной службы здравоохранения Великобритании раскрыла способ похудеть без ограничений в еде. Ее слова приводит Daily Mail.

Тамара Уилнер объяснила, что подсчет калорий не работает как долгосрочное решение проблемы лишнего веса. По ее словам, строгая диета приводит к ощущению голода и раздражению. В результате человек перестает себя сдерживать и снова полнеет. Специалист отметила, что диеты негативно влияют на метаболизм, что и приводит к накоплению ненужного жира.

Для того, чтобы привести себя в форму и при этом не ограничивать себя в питании, нужно потреблять цельные продукты и блюда со сбалансированным содержанием белка и полезных жиров, которые обеспечивают длительное чувство насыщения, рассказал Уилнер.

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«Также важно, чтобы вы позволяли себе есть то, что вам нравится, в умеренных количествах и, по возможности, потребляли больше полезных продуктов. Так вы сократите количество рафинированных углеводов, что, в свою очередь, уменьшит вашу тягу к садкому и снизит риск развития диабета второго типа», — подчеркнула диетолог.

Помимо этого, Уилнер посоветовала снизить уровень стресса, стараться высыпаться и чаще двигаться.

В ноябре блогеры раскрыли способ похудеть за пять дней с помощью кофе. Пользовательница TikTok с никнеймом @luthfa.choudhury рассказала, что сбросила лишние килограммы без жестких диет и занятий спортом с помощью напитка, состоящего из теплой воды, ложки любого растворимого кофе и такого же количества лимонного сока. В опубликованном видео она показала процесс приготовления смеси и порекомендовала пить ее каждое утро.

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Таисия Косинцева
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