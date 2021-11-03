Блогеры раскрыли способ похудеть за пять дней с помощью кофе

Блогеры раскрыли легкий способ похудеть за пять дней и запустили новый флешмоб в соцсети. Соответствующие ролики появились в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом luthfa.choudhury рассказала, что сбросила лишние килограммы без жестких диет и занятий спортом с помощью напитка, состоящего из теплой воды, ложки любого растворимого кофе и такого же количества лимонного сока. В опубликованном видео она показала процесс приготовления смеси и порекомендовала пить ее каждое утро.

Другие юзеры решили проверить действенность лайфхака и принялись повторять его, публикуя ответные видео. Так, блогерша icysamone_savage.23 заявила, что ей удалось избавиться от 2,9 килограмма, а пользовательница сети iamkiyyah также подтвердила результативность способа и отметила, что у нее притупился аппетит, из-за чего она сбросила четыре килограмма.

В то же время девушка с никнеймом body.care.weightloss продемонстрировала зрителям, что за месяц ежедневного питья кофе с лимоном ее живот уменьшился в объемах. «Не знаю, как это работает, но я действительно вижу эффект!» — высказалась она в посте.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал несколько простых правил для контроля веса и поддержания здорового образа жизни. По его словам, каждые полчаса необходимо отвлекаться от работы и разминаться в течение пяти минут, чтобы сохранить фигуру.