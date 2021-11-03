Телезвезда показала страшные последствия введения филлеров

Бывшая участница реалити-шоу Love Island показала страшные последствия косметологической процедуры. На сторис в ее Instagram-аккаунте обратили внимание журналисты Daily Mail.

26-летняя телезвезда Эрин Барнетт (Erin Barnett) опубликовала фото и видео, где продемонстрировала широкие синяки под глазами, которые появились из-за неправильного введения филлеров. По ее словам, она решила сделать инъекции без использования канюли — тонкой трубки, которая вводится под кожу.

«Вот, что происходит, если вы решаете сделать филлеры без канюли! Мне рекомендовали использовать ее, но я проигнорировала советы косметолога — не делайте так! Синяки сходили очень долго», — пояснила Барнетт в соцсети.

Ранее в сентябре мастер показала страшные последствия неудачного наращивания ресниц. По словам специалистки Мины (Mina), клиентка обратилась к ней с жалобами на сильную боль и дискомфорт в глазах. Мина предположила, что неприятные ощущения были вызваны большим количеством клея, который мог попасть на слизистые участки век.