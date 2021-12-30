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Жена Уилла Смита раскрыла причину лысины на своей голове

Актриса Джада Пинкетт-Смит призналась, что страдает от алопеции

Фото: @jadapinkettsmith

Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит раскрыла причины отсутствия волос на ее голове. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

50-летняя знаменитость опубликовала ролик, в котором показала свою лысину. В описании к видео женщина призналась, что страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, характеризующегося полным выпадением волос на голове, лице и других участках тела, которое возникает из-за повреждения волосяных фолликулов.

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По словам актрисы, она решила откровенно высказаться по поводу своей прически, чтобы не провоцировать слухи о наличии у нее какого-либо серьезного заболевания. «Мы с алопецией станем лучшими друзьями — на этом точка», — заключила предпринимательница.

Публикация Пинкетт-Смит набрала почти два миллиона просмотров. При этом героиня материала скрыла количество лайков и комментарии подписчиков.

В июле супруга Уилла Смита Джада впервые побрилась налысо в преддверии 50-летия. На размещенном в сети кадре она запечатлена вместе с дочерью Уиллоу на фоне цветущих кустов. Мать и дочь одновременно побрились налысо. «Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время. Мои 50 будут прекрасны с такой прической», — подписала она снимок, который набрал больше 642 тысяч лайков.

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Майя Пономаренко
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