Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российским следователям разрешили проводить допросы по видеосвязи

Президент России Путин подписал закон о праве проводить допросы по видеосвязи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российские следователи смогут проводить допросы, очные ставки и опознания свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов онлайн по видеосвязи, закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот же документ разрешает присылать судебные повестки в электронном виде. Их можно будет отправить через сайт госуслуг и с использованием системы электронного документооборота. При этом норма не запрещает участникам процесса передавать бумажные документы лично и приходить на судебные заседания. Они смогут применять закон по собственному усмотрению.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России исключают применение видеосвязи для допроса, очной ставки или опознания в случае, если есть угроза разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или информации о человеке, в отношении которого приняты меры безопасности.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Россиянам начнут выдавать больничные по-новому
В праздничные дни проверять маски на москвичах выйдут более 750 контролеров
Россиянам разрешили обращаться в банки по водительским правам
Мария Захарова назвала главные итоги 2021 года
На Украине рассказали о «пылающих от смеха» представителях Кремля
ФАС разрешила фирме по производству лапши купить Gallina Blanca
Россиянам назвали способ правильно отдыхать
Футболист «Динамо» рассказал о смертельных угрозах от фанатов «Спартака»
На Украине допустили введение санкций против новых телеканалов
В России изменятся правила о секретности и гостайне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter