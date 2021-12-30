Российским следователям разрешили проводить допросы по видеосвязи

Российские следователи смогут проводить допросы, очные ставки и опознания свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов онлайн по видеосвязи, закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Этот же документ разрешает присылать судебные повестки в электронном виде. Их можно будет отправить через сайт госуслуг и с использованием системы электронного документооборота. При этом норма не запрещает участникам процесса передавать бумажные документы лично и приходить на судебные заседания. Они смогут применять закон по собственному усмотрению.

Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс России исключают применение видеосвязи для допроса, очной ставки или опознания в случае, если есть угроза разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны или информации о человеке, в отношении которого приняты меры безопасности.

Ранее Путин подписал закон, разрешающий полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили.