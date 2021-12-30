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Самая популярная на PornHub россиянка раскрыла секрет попадания в индустрию

Российская порноактриса Ева Элфи: в индустрию я попала благодаря своему парню

Кадр: Данила Поперечный / YouTube

Порнозвезда Ева Элфи (настоящее имя — Юлия Романова), ставшая самой популярной на PornHub россиянкой, раскрыла секрет попадания в индустрию. Признание прозвучало в эфире программы «Без души» на YouTube-канале комика Данилы Поперечного.

Она рассказала, что стала сниматься в порно во многом благодаря своему парню. Изначально ей больше нравился моделинг и съемки в фотосессиях, однако Элфи понимала, что ее невысокий рост (163 сантиметра) станет препятствием для профессиональной карьеры.

«Идея про порно пришла в голову моему парню. Он сказал: "Ты круто выглядишь и могла бы попробовать себя в вебкаме". Тогда я решила, что это не мое. Уже позже, когда я переехала из Омска в Москву и работала журналистом, мне удалось наткнуться на агента, который предложил мне обнаженную съемку соло. Я думала, это фото, а там оказалось еще и видео», — вспомнила Элфи.

После этого ей удалось завести дружеские отношения с фотографами и сняться в порноролике вместе со своим молодым человеком. Затем пару пригласили принять участие в съемках в Европе.

«После этого мы подумали: "Зачем нам куда-то ездить, если можно снимать все самостоятельно? И первый же наш ролик отлично залетел на Pornhub. Для моего парня порно — это не бизнес. Скорее воплощение идей, попытка создать классный продукт, что-то настоящее, показать людям, какой бывает красота», — сказала Элфи.

В 2021 году Элфи вошла в тройку самых востребованных актрис на Pornhub. Россиянка заняла в нем третье место. Первой оказалась Лана Роудс, второй — Абелла Денджер.

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Артур Галеев
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