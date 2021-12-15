Россиянка вошла в тройку самых популярных порноактрис по версии PornHub

Эротическая модель и порноактриса российского происхождения Ева Эльфи (Eva Elfie) вошла в тройку самых востребованных актрис на Pornhub по итогам 2021 года. Об этом говорится в отчете, опубликованном на порносайте. Pornhub также представил статистику самых популярных запросов пользователей со всего мира и из России.

Ева Эльфи заняла третье место в рейтинге актрис, видео с которыми чаще всего в 2021 году искали пользователи сайта. Она обошла таких известных порнозвезд как Райли Рид (четвертое место) и Миа Малкова (пятое место). Второй стала американка Абелла Денджер. Первое место по версии порносайта заняла Лана Роудс из США.

Самым популярным поисковым запросом на Pornhub в 2021 году стал хентай — вид аниме и манги, посвященный эротическим и порнографическим сценам. Комментируя эту особенность, клинический психолог и сексолог Лори Бетито отметила, что порномультфильмы фантастичнее обычного порно и могут предложить зрителю больше визуальной стимуляции. Специалистка также заявила, что у роликов в жанре хентай, как правило, лучше развит сюжет.

Вторым по популярности в мире оказалось японское порно, третьим — порно с лесбиянкам. В топ трендов Pornhub также вошли milf (видео с актрисами в возрасте от 30 до 50 лет), азиатские и темнокожие женщины, а также мачехи, анальный секс и массаж.

Среди российских зрителей самым популярным запросом на Pornhub в 2021 году оказалось слово «русское». Также пользователи из России чаще всего совершали поиск по словам «хентай», milf, «лесбиянки» и «русское домашнее».

Ранее порноактриса Ева Эльфи в интервью «Ленте.ру» рассказала об опасностях, подстерегающих порноактрис. Она призналась, что неоднократно получала оскорбительные комментарии по поводу своей внешности. Деятельность актрисы также негативно повлияла на ее социальную жизнь. Помимо того, по словам Эльфи, звезды видео для взрослых также рискуют столкнуться с атаками хейтеров в соцсетях.

